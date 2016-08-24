حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.