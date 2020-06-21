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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

قالت: تسبّب تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبّب تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبّب تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:09 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

قالت: تسبّب تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبّب تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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