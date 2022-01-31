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"الإحصاء": تعداد السعودية سيكون مرجعاً لصناع القرار ويسهم في تطوير المدن

الهيئة تؤكد أن توزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

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"الإحصاء": تعداد السعودية سيكون مرجعاً لصناع القرار ويسهم في تطوير المدن
سبق

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:19 PM

"الإحصاء": تعداد السعودية سيكون مرجعاً لصناع القرار ويسهم في تطوير المدن

الهيئة تؤكد أن توزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج

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فهد كاملي - جازان
4
1,921

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.

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