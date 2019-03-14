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والدة "العبود" فى ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد بن فالح العبود والزميل الإعلامي مفلح فالح العبود، وسوف يصلى عليها غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالله في الأفلاج.

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والدة "العبود" فى ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله والدة مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد بن فالح العبود والزميل الإعلامي مفلح فالح العبود، وسوف يصلى عليها غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالله في الأفلاج.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:56 PM

والدة "العبود" فى ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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انتقلت إلى رحمة الله والدة مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد بن فالح العبود والزميل الإعلامي مفلح فالح العبود، وسوف يصلى عليها غدًا الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الملك عبدالله في الأفلاج.

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