الاتحاد الألماني يعلن: سنواجه المنتخب السعودي وديًّا .. 8 يونيو

في إطار تحضيرات الطرفين لمونديال روسيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن منتخب المانشفت الفائز بآخر نسخة من كأس العالم سيواجه المنتخب السعودي وديًّا استعدادًا لمونديال روسيا المرتقب.

وأوضحت صحيفة Enca الألمانية أن المانشافات الذي يستعد للمونديال الروسي سيجري مباراتين وديتين قبل الاتتقال إلى موسكو؛ ومن بينها مواجهة السعودية في الثامن من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي قد أعلن عن العديد من المباريات الودية استعدادًا للمونديال، وستكون البداية بمواجهة المنتخب العراقي في البصرة، قبل الدخول في معسكر مغلق في إسبانيا، ولعب مباراتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وخلال شهر مايو سيخوض الأخضر ثلاث مباريات ودية؛ المباراة الأولى مع إيطاليا، والثانية مع بيرو، والختامية مع ألمانيا قبل السفر إلى روسيا.