"الأرصاد" يبدأ اليوم مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة.
وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة.
وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة.
وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من اليوم سيبدأ رصد ومراقبة أجواء المشاعر المقدسة على مدار الساعة.
وقال المركز: تقرر بدء اعتماد النشرات الجوية عبر بوابة أعمال الحج لهذا العام 1442هـ.