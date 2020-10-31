الجزائر .. 291 إصابة جديدة بـ "كورونا"

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 57942

سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة.

وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 1965 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 40201 حالة.