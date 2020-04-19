النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

شاهد.. بلدية ينبع تضبط حلاقًا بشقة سكنية وتسلمه للجهات الأمنية

وسط بيئة صحية سيئة مخالفة للتعليمات الوقائية

ضبطت بلدية محافظة ينبع حلاقًا كان يمارس مهنة الحلاقة داخل شقة سكنية بالمحافظة وسط بيئة صحية سيئة، حيث تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.

وتفصيلاً، داهمت الفرق الرقابية الشقة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومصادرة الأدوات المستخدمة وتسليم الحلاق للجهات الأمنية لمخالفة التعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. بلدية ينبع تضبط حلاقًا بشقة سكنية وتسلمه للجهات الأمنية
سبق

ضبطت بلدية محافظة ينبع حلاقًا كان يمارس مهنة الحلاقة داخل شقة سكنية بالمحافظة وسط بيئة صحية سيئة، حيث تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.

وتفصيلاً، داهمت الفرق الرقابية الشقة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومصادرة الأدوات المستخدمة وتسليم الحلاق للجهات الأمنية لمخالفة التعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:02 PM

شاهد.. بلدية ينبع تضبط حلاقًا بشقة سكنية وتسلمه للجهات الأمنية

وسط بيئة صحية سيئة مخالفة للتعليمات الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
2,918

ضبطت بلدية محافظة ينبع حلاقًا كان يمارس مهنة الحلاقة داخل شقة سكنية بالمحافظة وسط بيئة صحية سيئة، حيث تم تسليم الحلاق للجهات الأمنية.

وتفصيلاً، داهمت الفرق الرقابية الشقة بالتعاون مع الجهات الأمنية ومصادرة الأدوات المستخدمة وتسليم الحلاق للجهات الأمنية لمخالفة التعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,418

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة