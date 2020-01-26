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السفير السعودي بالصين: جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب من "أوهان"

قال لـ"سبق": الأولوية للعائلات والأطفال وستتم إعادتهم للمملكة في أقرب فرصة

كشف السفير السعودي في الصين تركي الماضي أنه جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب سعوديين من منطقة أوهان الموبوءة، نافياً وجود أي إصابة بين المقيمين السعوديين في الصين، وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الخارجية على تجاوبهم السريع بإخلاء الطلاب من المنطقة الموبوءة.

وأضاف لـ"سبق "أن السفارة اتخذت إجراءات احتياطية؛ ومن أهمها عدم مغادرة مقار السكن والبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط ولبس الكمامات، علماً بأن السفارة قامت بتوزيع الكمامات على الجميع، مشيراً إلى أن الإجراءات نفسها قامت بها القنصليات السعودية في هونج كونج وفي كوانجو وجهودهم كانت واضحة ويشكرون عليها لتقديمهم كل الخدمات للمواطنين السعوديين.

وتابع: إن الأولوية في الإجلاء للعائلات والأطفال حيث ستتم إعادتهم للمملكة في أقرب فرصة ممكنة، وتعمل السفارة الآن على تسهيل إجراءات ترحيلهم، مؤكداً أن الوضع مستقر في بكين، بينما أصبحت باقي المناطق في عزل تام عن باقي مناطق الصين.

وطالب "الماضي" من السعوديين الموجودين بالصين سواء المسجلين لدى السفارة أو غيرهم بأخذ الخيار السليم، والمغادرة؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونصحت السفارة السعوديين وكذلك رجال الأعمال بعدم القدوم للصين، مشيراً إلى أن هناك قراراً صدر بإيقاف السياحة إلى الصين.

السفير السعودي في الصين تركي الماضي القنصليات السعودية هونج كونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودي بالصين: جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب من "أوهان"
سبق

كشف السفير السعودي في الصين تركي الماضي أنه جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب سعوديين من منطقة أوهان الموبوءة، نافياً وجود أي إصابة بين المقيمين السعوديين في الصين، وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الخارجية على تجاوبهم السريع بإخلاء الطلاب من المنطقة الموبوءة.

وأضاف لـ"سبق "أن السفارة اتخذت إجراءات احتياطية؛ ومن أهمها عدم مغادرة مقار السكن والبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط ولبس الكمامات، علماً بأن السفارة قامت بتوزيع الكمامات على الجميع، مشيراً إلى أن الإجراءات نفسها قامت بها القنصليات السعودية في هونج كونج وفي كوانجو وجهودهم كانت واضحة ويشكرون عليها لتقديمهم كل الخدمات للمواطنين السعوديين.

وتابع: إن الأولوية في الإجلاء للعائلات والأطفال حيث ستتم إعادتهم للمملكة في أقرب فرصة ممكنة، وتعمل السفارة الآن على تسهيل إجراءات ترحيلهم، مؤكداً أن الوضع مستقر في بكين، بينما أصبحت باقي المناطق في عزل تام عن باقي مناطق الصين.

وطالب "الماضي" من السعوديين الموجودين بالصين سواء المسجلين لدى السفارة أو غيرهم بأخذ الخيار السليم، والمغادرة؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونصحت السفارة السعوديين وكذلك رجال الأعمال بعدم القدوم للصين، مشيراً إلى أن هناك قراراً صدر بإيقاف السياحة إلى الصين.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
03:24 PM

السفير السعودي بالصين: جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب من "أوهان"

قال لـ"سبق": الأولوية للعائلات والأطفال وستتم إعادتهم للمملكة في أقرب فرصة

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,379

كشف السفير السعودي في الصين تركي الماضي أنه جارٍ العمل على إجلاء 10 طلاب سعوديين من منطقة أوهان الموبوءة، نافياً وجود أي إصابة بين المقيمين السعوديين في الصين، وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الخارجية على تجاوبهم السريع بإخلاء الطلاب من المنطقة الموبوءة.

وأضاف لـ"سبق "أن السفارة اتخذت إجراءات احتياطية؛ ومن أهمها عدم مغادرة مقار السكن والبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط ولبس الكمامات، علماً بأن السفارة قامت بتوزيع الكمامات على الجميع، مشيراً إلى أن الإجراءات نفسها قامت بها القنصليات السعودية في هونج كونج وفي كوانجو وجهودهم كانت واضحة ويشكرون عليها لتقديمهم كل الخدمات للمواطنين السعوديين.

وتابع: إن الأولوية في الإجلاء للعائلات والأطفال حيث ستتم إعادتهم للمملكة في أقرب فرصة ممكنة، وتعمل السفارة الآن على تسهيل إجراءات ترحيلهم، مؤكداً أن الوضع مستقر في بكين، بينما أصبحت باقي المناطق في عزل تام عن باقي مناطق الصين.

وطالب "الماضي" من السعوديين الموجودين بالصين سواء المسجلين لدى السفارة أو غيرهم بأخذ الخيار السليم، والمغادرة؛ حفاظاً على سلامتهم.

ونصحت السفارة السعوديين وكذلك رجال الأعمال بعدم القدوم للصين، مشيراً إلى أن هناك قراراً صدر بإيقاف السياحة إلى الصين.

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