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"برغش الشهراني" في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.

"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية صحافيو "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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"برغش الشهراني" في ذمة الله
سبق

انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.

"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية صحافيو "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:35 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:45 PM

"برغش الشهراني" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
168

انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم، برغش بن عبدالله البرغش الشهراني؛ بالمستشفى العسكري بمحافظة خميس مشيط بعد معاناة وآلام المرض الذي لم يمهله طويلاً.

"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالده وشقيقه عبيد بن عبدالله البرغش؛ المدرب والمستشار الأُسَري مدير المسؤولية المجتمعية صحافيو "الوطن" قائد فريق نوافذ التطوعي، وأشقاء الفقيد وذويه وأقاربهم كافة؛ سائلين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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