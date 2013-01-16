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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫فتْحُ باب إبداء الرغبات لمشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية

دعت الوزارة المستثمرين ومقدِّمي الخدمات الصحية إلى الاطلاع على الوثيقة

أعلنت وزارة الصحة -بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص- عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي، وصيانة مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، الذي يقع بحي النرجس بشمال الرياض التابع لنطاق التجمع الصحي الثاني بالرياض.

وقامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الشريك الداعم الحصري، ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، ببناء المستشفى وتوفير جزء من المعدات الطبية وغير الطبية، ومن المتوقع الانتهاء منه -بمشيئة الله- في عام 2022.

وتسعى وزارة الصحة إلى اختيار مقدم خدمات طبية متخصص من القطاع الخاص بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل المستشفى طبيًّا وغير طبي وصيانته بأفضل الممارسات الدولية، مع توفير بعض المعدات الطبية وغير الطبية؛ حيث يتم بناء المستشفى على مساحة 62.500 متر مربع بسعة 150 سريرًا، إضافة إلى 5 غرف علاج للمرضى المنومين و19 عيادة خارجية و6 غرف للرعاية النهارية؛ لتقديم خدمات تخصصية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل من المراهقين والكبار من الجنسين.

ويمثل المستشفى حجر أساس في مجال زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية النفسية وعلاج الإدمان في المملكة؛ وفقًا لنموذج الرعاية الصحية النفسية الوطني وأفضل الممارسات الدولية. كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

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‫فتْحُ باب إبداء الرغبات لمشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية
سبق

أعلنت وزارة الصحة -بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص- عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي، وصيانة مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، الذي يقع بحي النرجس بشمال الرياض التابع لنطاق التجمع الصحي الثاني بالرياض.

وقامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الشريك الداعم الحصري، ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، ببناء المستشفى وتوفير جزء من المعدات الطبية وغير الطبية، ومن المتوقع الانتهاء منه -بمشيئة الله- في عام 2022.

وتسعى وزارة الصحة إلى اختيار مقدم خدمات طبية متخصص من القطاع الخاص بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل المستشفى طبيًّا وغير طبي وصيانته بأفضل الممارسات الدولية، مع توفير بعض المعدات الطبية وغير الطبية؛ حيث يتم بناء المستشفى على مساحة 62.500 متر مربع بسعة 150 سريرًا، إضافة إلى 5 غرف علاج للمرضى المنومين و19 عيادة خارجية و6 غرف للرعاية النهارية؛ لتقديم خدمات تخصصية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل من المراهقين والكبار من الجنسين.

ويمثل المستشفى حجر أساس في مجال زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية النفسية وعلاج الإدمان في المملكة؛ وفقًا لنموذج الرعاية الصحية النفسية الوطني وأفضل الممارسات الدولية. كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:41 AM

‫فتْحُ باب إبداء الرغبات لمشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية

دعت الوزارة المستثمرين ومقدِّمي الخدمات الصحية إلى الاطلاع على الوثيقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,779

أعلنت وزارة الصحة -بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص- عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي، وصيانة مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، الذي يقع بحي النرجس بشمال الرياض التابع لنطاق التجمع الصحي الثاني بالرياض.

وقامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الشريك الداعم الحصري، ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، ببناء المستشفى وتوفير جزء من المعدات الطبية وغير الطبية، ومن المتوقع الانتهاء منه -بمشيئة الله- في عام 2022.

وتسعى وزارة الصحة إلى اختيار مقدم خدمات طبية متخصص من القطاع الخاص بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل المستشفى طبيًّا وغير طبي وصيانته بأفضل الممارسات الدولية، مع توفير بعض المعدات الطبية وغير الطبية؛ حيث يتم بناء المستشفى على مساحة 62.500 متر مربع بسعة 150 سريرًا، إضافة إلى 5 غرف علاج للمرضى المنومين و19 عيادة خارجية و6 غرف للرعاية النهارية؛ لتقديم خدمات تخصصية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل من المراهقين والكبار من الجنسين.

ويمثل المستشفى حجر أساس في مجال زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية النفسية وعلاج الإدمان في المملكة؛ وفقًا لنموذج الرعاية الصحية النفسية الوطني وأفضل الممارسات الدولية. كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.

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