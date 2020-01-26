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رسميًّا.. الصليهم نصراويًّا لثلاثة مواسم

وقّع صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عقدًا رسميًّا مع عبدالمجيد الصليهم، لاعب خط وسط فريق الشباب، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح للاعب الانتقال لأي نادٍ يرغب فيه.

وحضر توقيع العقد عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق كرة القدم، وعبدالرحمن الخنين وكيل اللاعب، وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وستبحث إدارة النصر شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب من فريقه الشباب، وفي حال فشل ذلك فسيرتدي اللاعب شعار النصر مطلع الموسم المقبل.

النصر عبدالمجيد الصليهم الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. الصليهم نصراويًّا لثلاثة مواسم
سبق

وقّع صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عقدًا رسميًّا مع عبدالمجيد الصليهم، لاعب خط وسط فريق الشباب، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح للاعب الانتقال لأي نادٍ يرغب فيه.

وحضر توقيع العقد عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق كرة القدم، وعبدالرحمن الخنين وكيل اللاعب، وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وستبحث إدارة النصر شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب من فريقه الشباب، وفي حال فشل ذلك فسيرتدي اللاعب شعار النصر مطلع الموسم المقبل.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
01:05 AM

رسميًّا.. الصليهم نصراويًّا لثلاثة مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عقدًا رسميًّا مع عبدالمجيد الصليهم، لاعب خط وسط فريق الشباب، لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح للاعب الانتقال لأي نادٍ يرغب فيه.

وحضر توقيع العقد عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق كرة القدم، وعبدالرحمن الخنين وكيل اللاعب، وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وستبحث إدارة النصر شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب من فريقه الشباب، وفي حال فشل ذلك فسيرتدي اللاعب شعار النصر مطلع الموسم المقبل.

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