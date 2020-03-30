النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تُدين بشدة هجوم مليشيا الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

"كليفرلي": اعتداءات متهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية

أدانت المملكة المتحدة بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صاروخين باليستيين باتجاه أحياء سكنية في الرياض وجازان.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي: "أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قِبَل الحوثيين على الرياض وجازان يوم أمس، إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية".

وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية: "هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع، وبينما كان رد الحوثيين إيجابيًّا على هذا المطالبة؛ فإن أفعالهم مخالفة لذلك".

وطالَبَ كليفرلي، مليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلًا وبشكل بنّاء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

بريطانيا صواريخ باليستية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تُدين بشدة هجوم مليشيا الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
سبق

أدانت المملكة المتحدة بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صاروخين باليستيين باتجاه أحياء سكنية في الرياض وجازان.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي: "أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قِبَل الحوثيين على الرياض وجازان يوم أمس، إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية".

وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية: "هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع، وبينما كان رد الحوثيين إيجابيًّا على هذا المطالبة؛ فإن أفعالهم مخالفة لذلك".

وطالَبَ كليفرلي، مليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلًا وبشكل بنّاء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:26 AM

بريطانيا تُدين بشدة هجوم مليشيا الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

"كليفرلي": اعتداءات متهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
3
1,238

أدانت المملكة المتحدة بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صاروخين باليستيين باتجاه أحياء سكنية في الرياض وجازان.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي: "أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قِبَل الحوثيين على الرياض وجازان يوم أمس، إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية".

وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية: "هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية، بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع، وبينما كان رد الحوثيين إيجابيًّا على هذا المطالبة؛ فإن أفعالهم مخالفة لذلك".

وطالَبَ كليفرلي، مليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلًا وبشكل بنّاء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة