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"التعليم" تعلن تعيين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية

الوزارة: بالمستوى الرابع و21 محضّر مختبر بالمستوى الثاني

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة؛ منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضّر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وأكّد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومَن لم يسلم كشف اللياقة الطبية يعد ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

كما أكّد القرار على تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم؛ أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

للاطلاع على الإسماء التالي :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Lab_Rec.pdf


https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fourth_level_nomin.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن تعيين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية
سبق

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة؛ منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضّر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وأكّد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومَن لم يسلم كشف اللياقة الطبية يعد ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

كما أكّد القرار على تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم؛ أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

للاطلاع على الإسماء التالي :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Lab_Rec.pdf


https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fourth_level_nomin.pdf

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:33 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:36 AM

"التعليم" تعلن تعيين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية

الوزارة: بالمستوى الرابع و21 محضّر مختبر بالمستوى الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة؛ منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضّر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وأكّد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومَن لم يسلم كشف اللياقة الطبية يعد ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

كما أكّد القرار على تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم؛ أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

للاطلاع على الإسماء التالي :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Lab_Rec.pdf


https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fourth_level_nomin.pdf

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