النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهر

قدم الشكر لوزارة الداخلية ومديرية الجوازات على جهودهما

أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.

وقال "باهميل" لـ"سبق": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.

وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.

وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.

وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهر
سبق

أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.

وقال "باهميل" لـ"سبق": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.

وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.

وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.

وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
03:32 PM

أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهر

قدم الشكر لوزارة الداخلية ومديرية الجوازات على جهودهما

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
304

أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.

وقال "باهميل" لـ"سبق": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.

وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.

وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.

وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة