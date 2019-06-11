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"التويجري": إنشاء منظمة صحة عربية يحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية

قال: ضرورة الاستفادة من الدروس والتجاري خلال هذه الجائحة

أثنى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إنشاء منظمة صحة عربية تحت مسمى "منظمة الصحة العربية"، مؤكداً أن إنشاء منظمة الصحة العربية سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والتوعوية وتبادل الأفكار والتجارب بين الدول العربية.


وأعرب التويجري عن تشرفه ممثلاً للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالمشاركة مع وزراء الصحة العرب في مناقشة واستجلاء الخطوات الناجحة بفضل الله، التي اتخذتها الدول العربية مجتمعة وكل دولة عربية على حدة لمواجهة تداعيات "كوفيد ــ 19"، وهذا مصدر ثقة واعتزاز بما تقوم به وزارات الصحة في الدول العربية من جهود جبارة في مواجهة الجائحة.


وقال: في الواقع هناك العديد من الدروس المستفادة من خلال هذه الجائحة ولعل أهمها تسخير الموارد لتعزيز الصحة العامة وإعطاؤها الأهمية التي تستحقها في الدول العربية، والسعي إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية مع بعضها البعض، داعياً إلى دعم جمعيات الهلال الأحمر لتعزز دورها الإنساني في مواجهة تداعيات كورونا.


وكان وزراء الصحة العرب قد ناقشوا في الاجتماع الافتراضي التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنطقة. كما بحث الوزراء آليات النهوض بالعمل الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية دول المنطقة من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك. وناقش الوزراء مبادرة حول تعزيز موازنة قطاعات الصحة وتطوير المنظومات الصحية في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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"التويجري": إنشاء منظمة صحة عربية يحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية
سبق

أثنى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إنشاء منظمة صحة عربية تحت مسمى "منظمة الصحة العربية"، مؤكداً أن إنشاء منظمة الصحة العربية سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والتوعوية وتبادل الأفكار والتجارب بين الدول العربية.


وأعرب التويجري عن تشرفه ممثلاً للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالمشاركة مع وزراء الصحة العرب في مناقشة واستجلاء الخطوات الناجحة بفضل الله، التي اتخذتها الدول العربية مجتمعة وكل دولة عربية على حدة لمواجهة تداعيات "كوفيد ــ 19"، وهذا مصدر ثقة واعتزاز بما تقوم به وزارات الصحة في الدول العربية من جهود جبارة في مواجهة الجائحة.


وقال: في الواقع هناك العديد من الدروس المستفادة من خلال هذه الجائحة ولعل أهمها تسخير الموارد لتعزيز الصحة العامة وإعطاؤها الأهمية التي تستحقها في الدول العربية، والسعي إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية مع بعضها البعض، داعياً إلى دعم جمعيات الهلال الأحمر لتعزز دورها الإنساني في مواجهة تداعيات كورونا.


وكان وزراء الصحة العرب قد ناقشوا في الاجتماع الافتراضي التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنطقة. كما بحث الوزراء آليات النهوض بالعمل الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية دول المنطقة من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك. وناقش الوزراء مبادرة حول تعزيز موازنة قطاعات الصحة وتطوير المنظومات الصحية في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:26 PM

"التويجري": إنشاء منظمة صحة عربية يحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية

قال: ضرورة الاستفادة من الدروس والتجاري خلال هذه الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أثنى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب إنشاء منظمة صحة عربية تحت مسمى "منظمة الصحة العربية"، مؤكداً أن إنشاء منظمة الصحة العربية سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والتوعوية وتبادل الأفكار والتجارب بين الدول العربية.


وأعرب التويجري عن تشرفه ممثلاً للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالمشاركة مع وزراء الصحة العرب في مناقشة واستجلاء الخطوات الناجحة بفضل الله، التي اتخذتها الدول العربية مجتمعة وكل دولة عربية على حدة لمواجهة تداعيات "كوفيد ــ 19"، وهذا مصدر ثقة واعتزاز بما تقوم به وزارات الصحة في الدول العربية من جهود جبارة في مواجهة الجائحة.


وقال: في الواقع هناك العديد من الدروس المستفادة من خلال هذه الجائحة ولعل أهمها تسخير الموارد لتعزيز الصحة العامة وإعطاؤها الأهمية التي تستحقها في الدول العربية، والسعي إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية مع بعضها البعض، داعياً إلى دعم جمعيات الهلال الأحمر لتعزز دورها الإنساني في مواجهة تداعيات كورونا.


وكان وزراء الصحة العرب قد ناقشوا في الاجتماع الافتراضي التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدان المنطقة. كما بحث الوزراء آليات النهوض بالعمل الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية دول المنطقة من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك. وناقش الوزراء مبادرة حول تعزيز موازنة قطاعات الصحة وتطوير المنظومات الصحية في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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