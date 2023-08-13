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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بفيتنام سبل دعم العلاقات الثنائية

تلقى اتصالاً هاتفياً

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بفيتنام سبل دعم العلاقات الثنائية
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:15 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بفيتنام سبل دعم العلاقات الثنائية

تلقى اتصالاً هاتفياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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