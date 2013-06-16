تغريدات "العساكر" تفضح مكر المثلث الإرهابي "إيران وتركيا وقطر"

عبر الآلاف منها في "تويتر".. ويتابعه أكثر من 86 ألف شخص

فضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة المستشار نايف العساكر، مكر ومخططات الجماعات الإرهابية التي تأتي في مقدمتها الإخوان والحوثي ومن دعمهم من إيران وتركيا وقطر, في استهداف المملكة العربية السعودية، وتفريق لحمتها بين الشعب والقيادة، وزرع الفتنة في المملكة والمنطقة، ضاربًا أروع الأمثلة في المواطن الصالح والمعتدل في حب الأوطان والقيادة، والدفاع عنها أثناء الأزمات المضللة.

جاء ذلك عبر تغريدات عدة له في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر", والذي يتابعه أكثر من 86 ألف شخص من جميع أطياف المجتمع, ويبلغ عدد التغريدات أكثر من 4200 تغريدة, شملت فضح مكر المثلث الإرهابي المكون من إيران وتركيا وقطر وأعمالها التي تدعو للتطرف والإرهاب, ونشر الفتنة والضلال في المملكة بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة.

وضرب "العساكر" أروع الأمثلة في المواطن الصالح والوسطي في حب الوطن والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة – أيدها الله-, بالدفاع عنها خلال الأزمات والأحداث، بتغريدات تحمل معاني الوطنية والوفاء ورد الجميل لمملكة العطاء والنماء, حيث كانت محل إشادة الجميع, وشهدت تفاعلاً كبيرًا من جميع مرتادي موقع تويتر.