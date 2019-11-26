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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطرح مشروع "أوركيدز" السكني للبيع

على مساحة 755 ألف متر مربع ويضم أراضيَ مطورة تتميز بأسعار تنافسية

طرحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مجموعة من الأراضي السكنية المطورة لمشروع أراضي "أوركيدز" السكني؛ حيث ستقام فعالية طرح المبيعات في كلٍّ من: مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 4 ديسمبر، وفي فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم أراضيَ سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600 م2؛ حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 224,888 ريالًا، وخطط سداد مرنة بدون فوائد جاهزة للتسليم، كما يتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي، وملعب الغولف "رويال غرينز"، والنادي الريفي.


وأوضح مدير تنفيذ قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أنس بن طارق نجمي، أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبّي جميع متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، بضرورة توفير الحلول السكنية المناسبة للعائلة السعودية مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية؛ للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق ومرافق تعليمية عالمية المعايير، وكذلك مجموعة من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام، والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أوركيدز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطرح مشروع "أوركيدز" السكني للبيع
سبق

طرحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مجموعة من الأراضي السكنية المطورة لمشروع أراضي "أوركيدز" السكني؛ حيث ستقام فعالية طرح المبيعات في كلٍّ من: مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 4 ديسمبر، وفي فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم أراضيَ سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600 م2؛ حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 224,888 ريالًا، وخطط سداد مرنة بدون فوائد جاهزة للتسليم، كما يتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي، وملعب الغولف "رويال غرينز"، والنادي الريفي.


وأوضح مدير تنفيذ قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أنس بن طارق نجمي، أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبّي جميع متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، بضرورة توفير الحلول السكنية المناسبة للعائلة السعودية مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية؛ للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق ومرافق تعليمية عالمية المعايير، وكذلك مجموعة من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام، والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:45 PM

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطرح مشروع "أوركيدز" السكني للبيع

على مساحة 755 ألف متر مربع ويضم أراضيَ مطورة تتميز بأسعار تنافسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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طرحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مجموعة من الأراضي السكنية المطورة لمشروع أراضي "أوركيدز" السكني؛ حيث ستقام فعالية طرح المبيعات في كلٍّ من: مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 4 ديسمبر، وفي فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم أراضيَ سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600 م2؛ حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 224,888 ريالًا، وخطط سداد مرنة بدون فوائد جاهزة للتسليم، كما يتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي، وملعب الغولف "رويال غرينز"، والنادي الريفي.


وأوضح مدير تنفيذ قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أنس بن طارق نجمي، أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبّي جميع متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، بضرورة توفير الحلول السكنية المناسبة للعائلة السعودية مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية؛ للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق ومرافق تعليمية عالمية المعايير، وكذلك مجموعة من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام، والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.

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