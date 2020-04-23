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"سبق" تكشف تفاصيل أول حالة إصابة بوادي الفرع بالمدينة

"صحة المدينة" تواصلت مع المريض لتحويله للحجر

كشفت مصادر لـ"سبق" عن التفاصيل المتعلّقة بالحالة الأولى التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم بمحافظة وادي الفرع، جنوب المدينة المنورة.

وقالت المصادر: الحالة سُجلت في وادي ريم التابع للمدينة المنورة، وتم أخذ مسحة طبية لها من قبل قطاع وادي الفرع، وأرسلها إلى المدينة المنورة.

وأضافت: النتائج أكدت إيجابية الحالة، وتم التواصل مع المريض من قبل صحة المدينة وتحويله إلى الحجر الصحي، والوضع الصحي مستقر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل أول حالة إصابة بوادي الفرع بالمدينة
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن التفاصيل المتعلّقة بالحالة الأولى التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم بمحافظة وادي الفرع، جنوب المدينة المنورة.

وقالت المصادر: الحالة سُجلت في وادي ريم التابع للمدينة المنورة، وتم أخذ مسحة طبية لها من قبل قطاع وادي الفرع، وأرسلها إلى المدينة المنورة.

وأضافت: النتائج أكدت إيجابية الحالة، وتم التواصل مع المريض من قبل صحة المدينة وتحويله إلى الحجر الصحي، والوضع الصحي مستقر.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:22 PM

"سبق" تكشف تفاصيل أول حالة إصابة بوادي الفرع بالمدينة

"صحة المدينة" تواصلت مع المريض لتحويله للحجر

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
59,005

كشفت مصادر لـ"سبق" عن التفاصيل المتعلّقة بالحالة الأولى التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم بمحافظة وادي الفرع، جنوب المدينة المنورة.

وقالت المصادر: الحالة سُجلت في وادي ريم التابع للمدينة المنورة، وتم أخذ مسحة طبية لها من قبل قطاع وادي الفرع، وأرسلها إلى المدينة المنورة.

وأضافت: النتائج أكدت إيجابية الحالة، وتم التواصل مع المريض من قبل صحة المدينة وتحويله إلى الحجر الصحي، والوضع الصحي مستقر.

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