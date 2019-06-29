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قبيل موسم الحج.. صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة

تأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المرافق

تُواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الصيانة الدورية لصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم حج عام 1442هـ.

وشملت الأعمال المنفذة من قِبَل الإدارة العامة لشبكات السيول، تنفيذ أعمال الصيانة للبلاط الخرساني ومعالجة الحواف حول جبل الرحمة في مشعر عرفات، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وصيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي والقنوات المفتوحة في مشعر (منى- مزدلفة- عرفات).

وتضمنت الأعمال صيانة ونظافة القنوات المغلقة؛ وذلك لضمان تدفق مياه السيول بشكل انسيابي دون عوائق، وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المرافق إلى أفضل المستويات، وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

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قبيل موسم الحج.. صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة
سبق

تُواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الصيانة الدورية لصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم حج عام 1442هـ.

وشملت الأعمال المنفذة من قِبَل الإدارة العامة لشبكات السيول، تنفيذ أعمال الصيانة للبلاط الخرساني ومعالجة الحواف حول جبل الرحمة في مشعر عرفات، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وصيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي والقنوات المفتوحة في مشعر (منى- مزدلفة- عرفات).

وتضمنت الأعمال صيانة ونظافة القنوات المغلقة؛ وذلك لضمان تدفق مياه السيول بشكل انسيابي دون عوائق، وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المرافق إلى أفضل المستويات، وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:55 PM

قبيل موسم الحج.. صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بالمشاعر المقدسة

تأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المرافق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
972

تُواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الصيانة الدورية لصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم حج عام 1442هـ.

وشملت الأعمال المنفذة من قِبَل الإدارة العامة لشبكات السيول، تنفيذ أعمال الصيانة للبلاط الخرساني ومعالجة الحواف حول جبل الرحمة في مشعر عرفات، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وصيانة ونظافة قنوات التصريف السطحي والقنوات المفتوحة في مشعر (منى- مزدلفة- عرفات).

وتضمنت الأعمال صيانة ونظافة القنوات المغلقة؛ وذلك لضمان تدفق مياه السيول بشكل انسيابي دون عوائق، وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المرافق إلى أفضل المستويات، وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

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