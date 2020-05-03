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حتى 30 مايو.. "الملكية الفكرية" تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكل مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.
تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.
وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد saip@saip.gov.sa وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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حتى 30 مايو.. "الملكية الفكرية" تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكل مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.
تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.
وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد saip@saip.gov.sa وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
03:03 PM

حتى 30 مايو.. "الملكية الفكرية" تعلن عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تجديد تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية من تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م حتى يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، كمبادرة لتقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملاء الهيئة، وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكل مجالات الملكية الفكرية، والمقابل المالي السنوي، إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة من الجهات المعنية.
تأتي مبادرة الهيئة ضمن حزم المبادرات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ظل ظروف جائحة كورونا، وإيماناً منها بأهمية دعم مقدمي طلبات الملكية الفكرية وتذليل السبل للاستفادة من مجالاتها وتعزيز استخدامها.
وتدعو الهيئة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية بتلك المجالات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد saip@saip.gov.sa وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

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