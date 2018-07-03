النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

نادي مجمع الملك سلمان الموسمي يقيم دوري لتنس الطاولة للأسر

نظم نادي مجمع الملك سلمان الموسمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دوري لتنس الطاولة بين الطلاب الملتحقين بالنادي من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية المشاركين.

وقال مدير النادي ماجد بن عبدالرحمن الدعيج: إن البطولة أُقيمت على مدار ثلاثة أيام وبشكل تصفيات بين الفرق؛ حيث تم تكريم صاحب المركز الأول بلقب البطولة وجائزة المركز الأول.

وكان النادي ومن منطلق تنوع أنشطته التي يقدمها للملتحقين به قيامه بتنظيم فعالية بعنوان أفضل مقر بين الأسر الملتحقة بالنادي؛ حيث تقوم كل أسرة بتجهيز المقر الخاص بها، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، على أن تُظهر كل أسرة الجانب التعاوني والإبداعي في أسلوب تجهيز المقر، ومن ثم يتم تقييمها من خلال المظهر الخارجي لها والنظافة وطريقة الضيافة وتفاعل المجموعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الأسر الفائزة بالبرنامج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نادي مجمع الملك سلمان الموسمي يقيم دوري لتنس الطاولة للأسر
سبق

نظم نادي مجمع الملك سلمان الموسمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دوري لتنس الطاولة بين الطلاب الملتحقين بالنادي من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية المشاركين.

وقال مدير النادي ماجد بن عبدالرحمن الدعيج: إن البطولة أُقيمت على مدار ثلاثة أيام وبشكل تصفيات بين الفرق؛ حيث تم تكريم صاحب المركز الأول بلقب البطولة وجائزة المركز الأول.

وكان النادي ومن منطلق تنوع أنشطته التي يقدمها للملتحقين به قيامه بتنظيم فعالية بعنوان أفضل مقر بين الأسر الملتحقة بالنادي؛ حيث تقوم كل أسرة بتجهيز المقر الخاص بها، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، على أن تُظهر كل أسرة الجانب التعاوني والإبداعي في أسلوب تجهيز المقر، ومن ثم يتم تقييمها من خلال المظهر الخارجي لها والنظافة وطريقة الضيافة وتفاعل المجموعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الأسر الفائزة بالبرنامج.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
06:28 PM

نادي مجمع الملك سلمان الموسمي يقيم دوري لتنس الطاولة للأسر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

نظم نادي مجمع الملك سلمان الموسمي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض دوري لتنس الطاولة بين الطلاب الملتحقين بالنادي من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية المشاركين.

وقال مدير النادي ماجد بن عبدالرحمن الدعيج: إن البطولة أُقيمت على مدار ثلاثة أيام وبشكل تصفيات بين الفرق؛ حيث تم تكريم صاحب المركز الأول بلقب البطولة وجائزة المركز الأول.

وكان النادي ومن منطلق تنوع أنشطته التي يقدمها للملتحقين به قيامه بتنظيم فعالية بعنوان أفضل مقر بين الأسر الملتحقة بالنادي؛ حيث تقوم كل أسرة بتجهيز المقر الخاص بها، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، على أن تُظهر كل أسرة الجانب التعاوني والإبداعي في أسلوب تجهيز المقر، ومن ثم يتم تقييمها من خلال المظهر الخارجي لها والنظافة وطريقة الضيافة وتفاعل المجموعة، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الأسر الفائزة بالبرنامج.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة