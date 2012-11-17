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تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب يحد الرؤية

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب يحد الرؤية
سبق

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:27 AM

تنبيه لمستخدمي طرق الرياض: هدئوا السرعة.. ضباب يحد الرؤية

أمن الطرق دعا إلى أخذ الحيطة والحذر: مع تمنياتنا للجميع بالسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لحالة الضباب التي تشهدها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍ من (المجمعة- حريملاء- رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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