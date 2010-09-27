مقتل 16 جنديًّا تابعين لإقليم ناجورنو قره باغ بنيران الجيش الأذربيجاني

الاشتباكات تثير المخاوف من عدم الاستقرار في جنوب القوقاز

أعلن إقليم ناجورنو قره باغ الانفصالي، اليوم (الأحد)، أن 16 من جنوده قتلوا، وأصيب ما يزيد على مئة، في اشتباكات مع قوات أذربيجان؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

واندلعت اشتباكات بين قوات أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قره باغ، الواقع داخل أذربيجان، ولكن يديره منحدرون من أصل أرميني.

وأثارت الاشتباكات مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

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