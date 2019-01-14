وزير الخارجية يبحث مجمل القضايا والأحداث مع نظيره الباكستاني

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.



حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.