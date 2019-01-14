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وزير الخارجية يبحث مجمل القضايا والأحداث مع نظيره الباكستاني

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مجمل القضايا والأحداث مع نظيره الباكستاني
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:21 PM

وزير الخارجية يبحث مجمل القضايا والأحداث مع نظيره الباكستاني

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

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