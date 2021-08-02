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قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

يقدم خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية

قدّم مركز "تأكّد" في مدينة أبها خدماته لـ 624646 مستفيداً منذ بدء العمل به حتى الآن.

وكانت "الصحة" قد خصّصت مراكز (تأكّد) للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد حالياً مراكز (تأكّد) في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

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قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير
سبق

قدّم مركز "تأكّد" في مدينة أبها خدماته لـ 624646 مستفيداً منذ بدء العمل به حتى الآن.

وكانت "الصحة" قد خصّصت مراكز (تأكّد) للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد حالياً مراكز (تأكّد) في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
11:03 AM

قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير

يقدم خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية

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بندر آل عوض - عسير
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قدّم مركز "تأكّد" في مدينة أبها خدماته لـ 624646 مستفيداً منذ بدء العمل به حتى الآن.

وكانت "الصحة" قد خصّصت مراكز (تأكّد) للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد حالياً مراكز (تأكّد) في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

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