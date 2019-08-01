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انطلاق ورش عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية

للتعرف على الخطوات العمليّة

بدأت في محافظة جدة، اليوم، أولى خطوات تفعيل استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الـ20 من يوليو الماضي، بانعقاد أولى ورش العمل بعد دعوة الهيئة لجميع الأندية الرياضية؛ للتعرف على الخطوات العمليّة التي يجب على الأندية أن تتخذها للمضيّ قدماً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؛ ومنها وضع آلية دعم للأندية الرياضيّة تضمن استدامتها ماليًّا وإداريًّا.

وافتتحت الورشة أعمالها التي تستمر حتى غد بحضور ممثلي رابطة دوري المحترفين، والاتحادات الرياضية، وممثلي أندية دوري المحترفين السعودي، وعدد من ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية؛ وذلك لبدء الخطوات العمليّة لاستحقاق الدعم الإضافي الذي ستقدمه الهيئة وفق معايير موضوعة لتطوير هذه الأندية وتحقيق أهداف استراتيجية الدعم.

وفي نهاية الورشة تم عرض "دليل دعم استراتيجيّة الأندية"، الذي يشرح آلية دعم الأندية بنظام النقاط الموحّد لكافة الأندية، والمعايير المختلفة لأندية دوري المحترفين؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة الدليل وطرح الملاحظات والاقتراحات في غضون الأيام العشرة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق ورش عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية
سبق

بدأت في محافظة جدة، اليوم، أولى خطوات تفعيل استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الـ20 من يوليو الماضي، بانعقاد أولى ورش العمل بعد دعوة الهيئة لجميع الأندية الرياضية؛ للتعرف على الخطوات العمليّة التي يجب على الأندية أن تتخذها للمضيّ قدماً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؛ ومنها وضع آلية دعم للأندية الرياضيّة تضمن استدامتها ماليًّا وإداريًّا.

وافتتحت الورشة أعمالها التي تستمر حتى غد بحضور ممثلي رابطة دوري المحترفين، والاتحادات الرياضية، وممثلي أندية دوري المحترفين السعودي، وعدد من ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية؛ وذلك لبدء الخطوات العمليّة لاستحقاق الدعم الإضافي الذي ستقدمه الهيئة وفق معايير موضوعة لتطوير هذه الأندية وتحقيق أهداف استراتيجية الدعم.

وفي نهاية الورشة تم عرض "دليل دعم استراتيجيّة الأندية"، الذي يشرح آلية دعم الأندية بنظام النقاط الموحّد لكافة الأندية، والمعايير المختلفة لأندية دوري المحترفين؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة الدليل وطرح الملاحظات والاقتراحات في غضون الأيام العشرة المقبلة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
07:44 PM

انطلاق ورش عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية

للتعرف على الخطوات العمليّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت في محافظة جدة، اليوم، أولى خطوات تفعيل استراتيجية دعم الأندية الرياضية التي أعلن عنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الـ20 من يوليو الماضي، بانعقاد أولى ورش العمل بعد دعوة الهيئة لجميع الأندية الرياضية؛ للتعرف على الخطوات العمليّة التي يجب على الأندية أن تتخذها للمضيّ قدماً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؛ ومنها وضع آلية دعم للأندية الرياضيّة تضمن استدامتها ماليًّا وإداريًّا.

وافتتحت الورشة أعمالها التي تستمر حتى غد بحضور ممثلي رابطة دوري المحترفين، والاتحادات الرياضية، وممثلي أندية دوري المحترفين السعودي، وعدد من ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية؛ وذلك لبدء الخطوات العمليّة لاستحقاق الدعم الإضافي الذي ستقدمه الهيئة وفق معايير موضوعة لتطوير هذه الأندية وتحقيق أهداف استراتيجية الدعم.

وفي نهاية الورشة تم عرض "دليل دعم استراتيجيّة الأندية"، الذي يشرح آلية دعم الأندية بنظام النقاط الموحّد لكافة الأندية، والمعايير المختلفة لأندية دوري المحترفين؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة الدليل وطرح الملاحظات والاقتراحات في غضون الأيام العشرة المقبلة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,929
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,479
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

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