"الشعلان" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل الشاب ياسر محمد الشعلان بزواجه في نادي ضباط قوى الأمن من كريمة علي محمد العبيدي، وذلك بحضور عددٍ من الأقارب والأصدقاء.

وعبّر "الشعلان" عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك موضحًا أن ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حالت دون مشاركة عدد أكبر من الأحباب.

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ"الشعلان" بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.