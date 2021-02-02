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"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

لتقديم خدمات المناولة الأرضية لـ 3 سنوات في مطارَي جدة والمدينة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تجديد شراكتها مع الخطوط الإندونيسية (جارودا)؛ إحدى شركات الطيران الكبرى في الشرق الآسيوي، بتوقيع عقد لتقديم خدمات المناولة الأرضية لمدة 3 سنوات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وتشمل تقديم خدمات الركاب للرحلات المجدولة ورحلات الحج والعمرة، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، إضافة إلى خدمات تنظيف وتعقيم المقصورات، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد قدمت خدمات المناولة للخطوط الإندونيسية (جارودا) في عام 2019م لأكثر من 1520 رحلة وما يقارب 500 ألف مسافر.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات، حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تجديد شراكتها مع الخطوط الإندونيسية (جارودا)؛ إحدى شركات الطيران الكبرى في الشرق الآسيوي، بتوقيع عقد لتقديم خدمات المناولة الأرضية لمدة 3 سنوات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وتشمل تقديم خدمات الركاب للرحلات المجدولة ورحلات الحج والعمرة، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، إضافة إلى خدمات تنظيف وتعقيم المقصورات، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد قدمت خدمات المناولة للخطوط الإندونيسية (جارودا) في عام 2019م لأكثر من 1520 رحلة وما يقارب 500 ألف مسافر.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات، حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:30 PM

"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

لتقديم خدمات المناولة الأرضية لـ 3 سنوات في مطارَي جدة والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تجديد شراكتها مع الخطوط الإندونيسية (جارودا)؛ إحدى شركات الطيران الكبرى في الشرق الآسيوي، بتوقيع عقد لتقديم خدمات المناولة الأرضية لمدة 3 سنوات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وتشمل تقديم خدمات الركاب للرحلات المجدولة ورحلات الحج والعمرة، وخدمات الطائرة في ساحات المطار، إضافة إلى خدمات تنظيف وتعقيم المقصورات، وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة، وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية.

وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد قدمت خدمات المناولة للخطوط الإندونيسية (جارودا) في عام 2019م لأكثر من 1520 رحلة وما يقارب 500 ألف مسافر.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات، حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات الثمانية والعشرين العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر، على أكثر من 700 ألف رحلة، من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، حسب إحصاءات عام 2019م.

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