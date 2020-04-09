آخر أرقام "كورونا" من الهند وتايلاند والمكسيك و"إسرائيل"

دول العالم تحدّث بياناتها حول أعداد المصابين والمتعافين والوفيات

تواصل دول العالم تحديث بياناتها حول أعداد المصابين والوفيات والمتعافين من فيروس "كورونا"، وسط جهد عالمي لاحتواء الفيروس القاتل مع مزيد من الإجراءات الاحترازية.

الهند

سجّلت الهند 17 حالة وفاة، و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" ارتفع إلى 166 شخصاً، فيما زادت الإصابات إلى 5734 حالة، مبينةً أن 473 مصاباً خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وتمام شفائهم.

تايلاند

سجّلت تايلاند 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن حالتي الوفاة المسجلتين هما: لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عاماً، ولمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عاماً، مبينةَ أن الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 إصابة، والوفيات 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس في شهر يناير.

المكسيك

سجّلت المكسيك 396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181، إضافة إلى 174 حالة وفاة.

وعلقت الحكومة المكسيكية جميع الأنشطة في البلاد حتى 30 أبريل الجاري، وفرضت السلطات حجراً ذاتياً على السكان في إطار مكافحتها لتفشي فيروس "كورونا".

إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" إلى 74 بعد وفاة مُسن في دار للرعاية.

وذكرت الوزارة أن المُسن 86 عاماً كان يرقد في دار لرعاية المسنين بمستشفى بوريا في طبريا، مشيرة إلى أنه كان يعاني من عدة أمراض سابقة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى نحو 10 آلاف، منذ بدء انتشاره، بينهم نحو 150 بحالة خطيرة، فيما تعافى نحو 800 شخص.