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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

4 مدن في المملكة تسجل نصف حالات كورونا المرصودة اليوم

بـ1091 حالة.. انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات بالرياض

سجلت أربع مدن في المملكة، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.

وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مدن في المملكة تسجل نصف حالات كورونا المرصودة اليوم
سبق

سجلت أربع مدن في المملكة، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.

وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
03:50 PM

4 مدن في المملكة تسجل نصف حالات كورونا المرصودة اليوم

بـ1091 حالة.. انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات بالرياض

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
8,030

سجلت أربع مدن في المملكة، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.

وشهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.

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