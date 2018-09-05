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"الانضباط": احتجاج الباطن مرفوض.. مشاركة الشمراني نظامية

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الباطن المقدم ضد حمدان الشمراني لاعب فريق الفيصلي.

وقالت اللجنة إنها قبلت احتجاج نادي الباطن من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية، نظرًا لأهلية لاعب نادي الفيصلي حمدان الشمراني للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الباطن قد قدم احتجاجه بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط": احتجاج الباطن مرفوض.. مشاركة الشمراني نظامية
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الباطن المقدم ضد حمدان الشمراني لاعب فريق الفيصلي.

وقالت اللجنة إنها قبلت احتجاج نادي الباطن من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية، نظرًا لأهلية لاعب نادي الفيصلي حمدان الشمراني للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الباطن قد قدم احتجاجه بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:31 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:50 AM

"الانضباط": احتجاج الباطن مرفوض.. مشاركة الشمراني نظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الباطن المقدم ضد حمدان الشمراني لاعب فريق الفيصلي.

وقالت اللجنة إنها قبلت احتجاج نادي الباطن من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية، نظرًا لأهلية لاعب نادي الفيصلي حمدان الشمراني للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الباطن قد قدم احتجاجه بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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