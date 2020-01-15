النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معمم إيراني يهدد بـ"تمزيق السفير البريطاني إربا"

"علم الهدي" طالب بطرده من طهران

طالب رجل الدين الإيراني المحافظ أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد، بطرد السفير البريطاني من طهران، مهدداً "بتمزيق أنصار قاسم سليماني له إربا"، بحسب ما ذكر موقع إصلاحات الإخباري اليوم (الثلاثاء).

وقال "علم الهدي": إن طرد السفير البريطاني سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث له؛ وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا"، وفقاً لـ"رويترز".

واحتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة السبت الماضي في خطوة، نددت بها لندن، مؤكدة أنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية.

السفير البريطاني في طهران أحمد علم الهدى

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معمم إيراني يهدد بـ"تمزيق السفير البريطاني إربا"
سبق

طالب رجل الدين الإيراني المحافظ أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد، بطرد السفير البريطاني من طهران، مهدداً "بتمزيق أنصار قاسم سليماني له إربا"، بحسب ما ذكر موقع إصلاحات الإخباري اليوم (الثلاثاء).

وقال "علم الهدي": إن طرد السفير البريطاني سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث له؛ وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا"، وفقاً لـ"رويترز".

واحتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة السبت الماضي في خطوة، نددت بها لندن، مؤكدة أنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
04:49 PM

معمم إيراني يهدد بـ"تمزيق السفير البريطاني إربا"

"علم الهدي" طالب بطرده من طهران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,647

طالب رجل الدين الإيراني المحافظ أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد، بطرد السفير البريطاني من طهران، مهدداً "بتمزيق أنصار قاسم سليماني له إربا"، بحسب ما ذكر موقع إصلاحات الإخباري اليوم (الثلاثاء).

وقال "علم الهدي": إن طرد السفير البريطاني سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث له؛ وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا"، وفقاً لـ"رويترز".

واحتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة السبت الماضي في خطوة، نددت بها لندن، مؤكدة أنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,364
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,979

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة