الليث تكمل استعداداتها لانطلاق "سباق الضاحية الكبير" غداً الجمعة

عيادة طبية وإسعافات ومصلى متنقل.. وأكثر من ٦٠٠ عداء

أكملت كافة القطاعات الحكومية والخدمية والرياضية والصحية بمحافظة الليث كافة استعداداتها لانطلاق بطولة المملكة المفتوحة (الأولى) لاختراق الضاحية غداً الجمعة، والمقامة على كورنيش المحافظة، وذلك للفئات الثلاث (ناشئين، شباب، أول) وبمشاركة أكثر من ٤٠ نادياً رياضياً وصلت اليوم لمحافظة الليث في مقدمتها الهلال والاتحاد والأهلي.

ورصدت عدسة "سبق" اليوم اكتمال المضمار المخصص للسباقات من حيث تحديد المسافات، وزراعة الشرائح، وتحديد أماكن الانطلاق والتوقف، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسة، وكذلك منصة تتويج الفائزين.

كما وفرت وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى الليث العام، عيادة طبية متنقلة، وعدد من إسعافات الهلال الأحمر.

وشارك فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالليث، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمصلى متنقل، وذلك ضمن حملة (الصلاة نور) والتي انطلقت بالمحافظة منذ شهر.

من جهة أخرى، عقد رئيس وأعضاء نادي الليث الرياضي واللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً بالفرق التطوعية التي ستشارك في تنظيم البطولة، حيث تم تحديد المهام والأهداف المكلف بها كل فريق من الفرق التطوعية.

وكرم الراعي الرسمي لبطولة المملكة المفتوحة الأولى (شركة الروبيان للاستزراع السمكي) مدربي الأندية الرياضية المشاركة في البطولة، وبعدها تناول الجميع مأدبة العشاء التي أقيمت بتلك المناسبة.