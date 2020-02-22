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القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

الجهات الأمنية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:13 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:44 PM

القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,057

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

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