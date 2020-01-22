النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية

غيوم وأمطار رعديّة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان، ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان، ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:10 AM

"الأرصاد": لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية

غيوم وأمطار رعديّة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
711

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان، ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,160
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,114
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,543
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,191

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة