النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئاسة الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام

حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية على مدار الساعة

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية، الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه عبر حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ورفع الجاهزية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة القادمة، شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وقامت الوكالة بتهيئة المساحات المخصصة للصلاة والطواف، ومتابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لضمان تقديم العمل بجودة عالية، حيث تسعى الرئاسة إلى تغطية كافة أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات، وفحص (8000) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(32000) وحدة إضاءة و(200) سلم كهربائي و(259) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة تقوم بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساساً وكاسراً، واختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام
سبق

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية، الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه عبر حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ورفع الجاهزية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة القادمة، شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وقامت الوكالة بتهيئة المساحات المخصصة للصلاة والطواف، ومتابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لضمان تقديم العمل بجودة عالية، حيث تسعى الرئاسة إلى تغطية كافة أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات، وفحص (8000) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(32000) وحدة إضاءة و(200) سلم كهربائي و(259) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة تقوم بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساساً وكاسراً، واختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:44 AM

رئاسة الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام

حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية على مدار الساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
91

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية، الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه عبر حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ورفع الجاهزية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة القادمة، شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

وقامت الوكالة بتهيئة المساحات المخصصة للصلاة والطواف، ومتابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لضمان تقديم العمل بجودة عالية، حيث تسعى الرئاسة إلى تغطية كافة أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات، وفحص (8000) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(32000) وحدة إضاءة و(200) سلم كهربائي و(259) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة تقوم بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساساً وكاسراً، واختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,420
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,382
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,738
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة