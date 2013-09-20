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"حقوق الإنسان" وجمعية ألزهايمر توقّعان مذكرة تفاهم

تشمل جهودًا تثقيفيةً وعقد لقاءات توعوية لخدمة المرضى

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهمٍ؛ بهدف تعزيز حقوق مرضى ألزهايمر المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة مرضى ألزهايمر، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوق مرضى ألزهايمر، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.

وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.

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"حقوق الإنسان" وجمعية ألزهايمر توقّعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهمٍ؛ بهدف تعزيز حقوق مرضى ألزهايمر المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة مرضى ألزهايمر، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوق مرضى ألزهايمر، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.

وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
03:45 PM

"حقوق الإنسان" وجمعية ألزهايمر توقّعان مذكرة تفاهم

تشمل جهودًا تثقيفيةً وعقد لقاءات توعوية لخدمة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,753

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، مذكرة تفاهمٍ؛ بهدف تعزيز حقوق مرضى ألزهايمر المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة مرضى ألزهايمر، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوق مرضى ألزهايمر، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.

وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.

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