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انطلاق مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز السنوية لحفظ القرآن على المستوى الوطني الإندونيسي

في عامها الـ13.. وحضرها 250 حافظاً وحافظةً من جميع أنحاء إندونيسيا

دشن سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي، مساء أمس الثلاثاء، مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله– السنوية على المستوى الوطني الإندونيسي لعامها الثالث عشر.

وقال المدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية قمر الدين أمين: إن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نشاط سنوي لإنتاج العديد من حفظة القرآن والحديث في إندونيسيا، لافتاً إلى أنها جهد مشترك لتشجيع وتحفيز تعليم القرآن والحديث؛ حتى نتمكن من إنتاج المزيد من حفظة القرآن والأحاديث النبوية في المستقبل، كما أنه يجب علينا أن نهتم بتنمية قدرات ومهارات جيل الشباب المسلمين في إندونيسيا ليتعلموا ويوسعوا معرفتهم لعلوم القرآن والحديث حتى لا يتلاشى بين الحين والآخر.

وأضاف أن هذه المسابقة تمثل نموذجاً من نماذج التعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة إندونيسيا، آملاً أن يستمر ويتطور التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي مجالات أخرى ليعود بالنفع على المسلمين ولتكون هذه المسابقة تشجيعاً ودافعاً وتقديراً لأبنائنا حفظة القرآن والحديث.

على صعيد آخر ألقى مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح إبراهيم الخليفي، كلمة ترحيبية في حفل الافتتاح من خلال كلمة مسجلة، موضحاً أن المسابقة تمثل إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها واعتنى بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- انطلاقاً من اهتمامه بالعالم الإسلامي، وحباً وحرصاً على خدمة كتاب الله الكريم، والسنة النبوية الشريفة دخل المملكة العربية السعودية وخارجه.

من جانبه، أعرب الملحق الديني في سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، عن تقديره لكل من عمل وشارك في إنجاح هذه المسابقة التي حضرها 250 حافظاً وحافظةً من جميع أنحاء إندونيسيا.

وقال "الحازمي": إننا نقدّر للحكومة الإندونيسية سعيها وبكل جهودها لتسهيل كل الصعاب لإقامة هذا المسابقة الكريمة، ونأمل أن تعزز هذه المسابقة العلاقات بين البلدين.

حضر الافتتاح ضيوف من عدة دول عربية وإسلامية، وشخصيات بارزة بالدولة المضيفة، ومسؤولون في وكالة التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وعدد من المدعوين، وراعى حفل الافتتاح تطبيق بروتوكولات صحية صارمة؛ لضمان سلامة المشاركين والعاملين وضيوف المسابقة.

سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز السنوية لحفظ القرآن على المستوى الوطني الإندونيسي
سبق

دشن سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي، مساء أمس الثلاثاء، مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله– السنوية على المستوى الوطني الإندونيسي لعامها الثالث عشر.

وقال المدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية قمر الدين أمين: إن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نشاط سنوي لإنتاج العديد من حفظة القرآن والحديث في إندونيسيا، لافتاً إلى أنها جهد مشترك لتشجيع وتحفيز تعليم القرآن والحديث؛ حتى نتمكن من إنتاج المزيد من حفظة القرآن والأحاديث النبوية في المستقبل، كما أنه يجب علينا أن نهتم بتنمية قدرات ومهارات جيل الشباب المسلمين في إندونيسيا ليتعلموا ويوسعوا معرفتهم لعلوم القرآن والحديث حتى لا يتلاشى بين الحين والآخر.

وأضاف أن هذه المسابقة تمثل نموذجاً من نماذج التعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة إندونيسيا، آملاً أن يستمر ويتطور التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي مجالات أخرى ليعود بالنفع على المسلمين ولتكون هذه المسابقة تشجيعاً ودافعاً وتقديراً لأبنائنا حفظة القرآن والحديث.

على صعيد آخر ألقى مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح إبراهيم الخليفي، كلمة ترحيبية في حفل الافتتاح من خلال كلمة مسجلة، موضحاً أن المسابقة تمثل إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها واعتنى بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- انطلاقاً من اهتمامه بالعالم الإسلامي، وحباً وحرصاً على خدمة كتاب الله الكريم، والسنة النبوية الشريفة دخل المملكة العربية السعودية وخارجه.

من جانبه، أعرب الملحق الديني في سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، عن تقديره لكل من عمل وشارك في إنجاح هذه المسابقة التي حضرها 250 حافظاً وحافظةً من جميع أنحاء إندونيسيا.

وقال "الحازمي": إننا نقدّر للحكومة الإندونيسية سعيها وبكل جهودها لتسهيل كل الصعاب لإقامة هذا المسابقة الكريمة، ونأمل أن تعزز هذه المسابقة العلاقات بين البلدين.

حضر الافتتاح ضيوف من عدة دول عربية وإسلامية، وشخصيات بارزة بالدولة المضيفة، ومسؤولون في وكالة التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وعدد من المدعوين، وراعى حفل الافتتاح تطبيق بروتوكولات صحية صارمة؛ لضمان سلامة المشاركين والعاملين وضيوف المسابقة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:05 PM

انطلاق مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز السنوية لحفظ القرآن على المستوى الوطني الإندونيسي

في عامها الـ13.. وحضرها 250 حافظاً وحافظةً من جميع أنحاء إندونيسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي، مساء أمس الثلاثاء، مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله– السنوية على المستوى الوطني الإندونيسي لعامها الثالث عشر.

وقال المدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية قمر الدين أمين: إن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نشاط سنوي لإنتاج العديد من حفظة القرآن والحديث في إندونيسيا، لافتاً إلى أنها جهد مشترك لتشجيع وتحفيز تعليم القرآن والحديث؛ حتى نتمكن من إنتاج المزيد من حفظة القرآن والأحاديث النبوية في المستقبل، كما أنه يجب علينا أن نهتم بتنمية قدرات ومهارات جيل الشباب المسلمين في إندونيسيا ليتعلموا ويوسعوا معرفتهم لعلوم القرآن والحديث حتى لا يتلاشى بين الحين والآخر.

وأضاف أن هذه المسابقة تمثل نموذجاً من نماذج التعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة إندونيسيا، آملاً أن يستمر ويتطور التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي مجالات أخرى ليعود بالنفع على المسلمين ولتكون هذه المسابقة تشجيعاً ودافعاً وتقديراً لأبنائنا حفظة القرآن والحديث.

على صعيد آخر ألقى مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح إبراهيم الخليفي، كلمة ترحيبية في حفل الافتتاح من خلال كلمة مسجلة، موضحاً أن المسابقة تمثل إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها واعتنى بها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- انطلاقاً من اهتمامه بالعالم الإسلامي، وحباً وحرصاً على خدمة كتاب الله الكريم، والسنة النبوية الشريفة دخل المملكة العربية السعودية وخارجه.

من جانبه، أعرب الملحق الديني في سفارة المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، عن تقديره لكل من عمل وشارك في إنجاح هذه المسابقة التي حضرها 250 حافظاً وحافظةً من جميع أنحاء إندونيسيا.

وقال "الحازمي": إننا نقدّر للحكومة الإندونيسية سعيها وبكل جهودها لتسهيل كل الصعاب لإقامة هذا المسابقة الكريمة، ونأمل أن تعزز هذه المسابقة العلاقات بين البلدين.

حضر الافتتاح ضيوف من عدة دول عربية وإسلامية، وشخصيات بارزة بالدولة المضيفة، ومسؤولون في وكالة التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وعدد من المدعوين، وراعى حفل الافتتاح تطبيق بروتوكولات صحية صارمة؛ لضمان سلامة المشاركين والعاملين وضيوف المسابقة.

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