"جونسون" ليس لديه شك في أن "ترامب" سيتعافى من "كورونا"

وصفه بأنه شخصية مقاومة بطبيعتها

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتعافى على نحو جيد، بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف "جونسون" أن "ترامب" "شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وسيتخطى حالته على نحو جيد للغاية، وفقاً لـ "رويترز".