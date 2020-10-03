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"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جونسون" ليس لديه شك في أن "ترامب" سيتعافى من "كورونا"

وصفه بأنه شخصية مقاومة بطبيعتها

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتعافى على نحو جيد، بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف "جونسون" أن "ترامب" "شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وسيتخطى حالته على نحو جيد للغاية، وفقاً لـ "رويترز".

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"جونسون" ليس لديه شك في أن "ترامب" سيتعافى من "كورونا"
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتعافى على نحو جيد، بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف "جونسون" أن "ترامب" "شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وسيتخطى حالته على نحو جيد للغاية، وفقاً لـ "رويترز".

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
03:22 PM

"جونسون" ليس لديه شك في أن "ترامب" سيتعافى من "كورونا"

وصفه بأنه شخصية مقاومة بطبيعتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,773

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتعافى على نحو جيد، بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف "جونسون" أن "ترامب" "شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وسيتخطى حالته على نحو جيد للغاية، وفقاً لـ "رويترز".

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