النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى

بحضور ملك البلاد.. وتعد أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين عالمياً

منحت مملكة ماليزيا، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة "الهجرة النبويّة" للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

جاء ذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي.

وجرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التقليدية الكبيرة بحلول السنة الهجرية الجديدة، بحضور صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ودولة رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة وممثلي الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دولة ماليزيا.

يُذكر أن جائزة "الهجرة النبويّة" تعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية مطلع كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى
سبق

منحت مملكة ماليزيا، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة "الهجرة النبويّة" للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

جاء ذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي.

وجرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التقليدية الكبيرة بحلول السنة الهجرية الجديدة، بحضور صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ودولة رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة وممثلي الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دولة ماليزيا.

يُذكر أن جائزة "الهجرة النبويّة" تعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية مطلع كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والإنسانية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:56 PM

ماليزيا تمنح د."العيسى" جائزة الهجرة النبوية للشخصية الإسلامية الأولى

بحضور ملك البلاد.. وتعد أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين عالمياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,305

منحت مملكة ماليزيا، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة "الهجرة النبويّة" للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

جاء ذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي.

وجرت مراسم التكريم خلال الاحتفالية التقليدية الكبيرة بحلول السنة الهجرية الجديدة، بحضور صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ودولة رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة وممثلي الدول الإسلامية وغير الإسلامية في دولة ماليزيا.

يُذكر أن جائزة "الهجرة النبويّة" تعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية مطلع كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة