الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).
من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-05
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).
من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:09 PM
الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).
من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.