النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. حارس أمن: لا خير فينا إذا لم نُطع أوامر قيادتنا للحد من انتشار كورونا

منوهًا بما قدمته المملكة من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع

أكد حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض معيض بن إبراهيم أحمد عزي؛ أن سلامة وصحة المواطن مسؤولية مجتمعية لدى الجميع منوهًا بما قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك في لقاء صحفي لـ"سبق"، عبر مقطع فيديو وثقه الزميل"عبدالله العنزي" بإحدى أسواق الرياض قال فيه "عزي": لا خير فينا إذا لم نطع ولاة أمورنا من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عزي" أن تطبيق " توكلنا " شرط لدخول السوق على الجميع وجاء لزيادة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بتعاون الجميع وحرصهم على الأخذ بالتعليمات التي ستعبر بمملكتنا إلى بر الأمان.

كما طالب عزي الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا الفيروس الذي غزا العالم بانتشاره.

وفي نهاية حديثه لـ"سبق" رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على جهودهم لحماية المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء لجعلهم صحة الجميع من أولوياتها، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأوبئة، كما شكر "سبق" على حرصها على رصد تفاعل الناس مع توجيهات الجهات المسؤولة ونشر الوعي لدى عموم المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. حارس أمن: لا خير فينا إذا لم نُطع أوامر قيادتنا للحد من انتشار كورونا
سبق

أكد حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض معيض بن إبراهيم أحمد عزي؛ أن سلامة وصحة المواطن مسؤولية مجتمعية لدى الجميع منوهًا بما قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك في لقاء صحفي لـ"سبق"، عبر مقطع فيديو وثقه الزميل"عبدالله العنزي" بإحدى أسواق الرياض قال فيه "عزي": لا خير فينا إذا لم نطع ولاة أمورنا من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عزي" أن تطبيق " توكلنا " شرط لدخول السوق على الجميع وجاء لزيادة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بتعاون الجميع وحرصهم على الأخذ بالتعليمات التي ستعبر بمملكتنا إلى بر الأمان.

كما طالب عزي الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا الفيروس الذي غزا العالم بانتشاره.

وفي نهاية حديثه لـ"سبق" رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على جهودهم لحماية المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء لجعلهم صحة الجميع من أولوياتها، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأوبئة، كما شكر "سبق" على حرصها على رصد تفاعل الناس مع توجيهات الجهات المسؤولة ونشر الوعي لدى عموم المجتمع.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:37 PM

بالفيديو.. حارس أمن: لا خير فينا إذا لم نُطع أوامر قيادتنا للحد من انتشار كورونا

منوهًا بما قدمته المملكة من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,034

أكد حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض معيض بن إبراهيم أحمد عزي؛ أن سلامة وصحة المواطن مسؤولية مجتمعية لدى الجميع منوهًا بما قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من إجراءات صارمة وقوية للحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك في لقاء صحفي لـ"سبق"، عبر مقطع فيديو وثقه الزميل"عبدالله العنزي" بإحدى أسواق الرياض قال فيه "عزي": لا خير فينا إذا لم نطع ولاة أمورنا من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عزي" أن تطبيق " توكلنا " شرط لدخول السوق على الجميع وجاء لزيادة الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بتعاون الجميع وحرصهم على الأخذ بالتعليمات التي ستعبر بمملكتنا إلى بر الأمان.

كما طالب عزي الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا الفيروس الذي غزا العالم بانتشاره.

وفي نهاية حديثه لـ"سبق" رفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله على جهودهم لحماية المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء لجعلهم صحة الجميع من أولوياتها، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأوبئة، كما شكر "سبق" على حرصها على رصد تفاعل الناس مع توجيهات الجهات المسؤولة ونشر الوعي لدى عموم المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة