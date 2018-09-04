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بلدية أنبوان تفتح مظاريف مشاريع بلدية جديدة

قامت بلدية مدينة أنبوان بفتح مظاريف وعطاءات لعدد من المشاريع التابعة للبلدية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وسوف يتمّ تفريغ العطاءات لعدد من الشركات والمؤسسات تمهيداً لعرضها على لجنة فحص العروض؛ وذلك لترسيتها على العطاءات المناسبة، ومن ثم توقيع عقودها ليتم تنفيذها كلاً على حسب شروط ومدة العقد المبرم لها، وذلك بحضور رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، ورئيس لجنة فتح المظاريف فهد طايع الرشيدي،

وأعضاء اللجنة: حسام ناصر الرشيدي، ومحمد حمدي الرشيدي، وخلف فارس العنزي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية زايد عاتي بن عدله أن المشاريع قد تمثلت بالآتي:

1- تطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة (المرحلة الثالثة).

2- سفلتة وأرصفة وإنارة (المرحلة الثالثة).

3- مباني بلدية ومرافق عامة (المرحلة الثالثة).

4- أنسنة المدن؛ إنشاء حدائق مدينة أنبوان (المرحلة الثانية).

5- إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية (المرحلة الثانية).

6- شراء سيارات وآليات ومعدات وأجهزة السيارات.

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بلدية أنبوان تفتح مظاريف مشاريع بلدية جديدة
سبق

قامت بلدية مدينة أنبوان بفتح مظاريف وعطاءات لعدد من المشاريع التابعة للبلدية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وسوف يتمّ تفريغ العطاءات لعدد من الشركات والمؤسسات تمهيداً لعرضها على لجنة فحص العروض؛ وذلك لترسيتها على العطاءات المناسبة، ومن ثم توقيع عقودها ليتم تنفيذها كلاً على حسب شروط ومدة العقد المبرم لها، وذلك بحضور رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، ورئيس لجنة فتح المظاريف فهد طايع الرشيدي،

وأعضاء اللجنة: حسام ناصر الرشيدي، ومحمد حمدي الرشيدي، وخلف فارس العنزي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية زايد عاتي بن عدله أن المشاريع قد تمثلت بالآتي:

1- تطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة (المرحلة الثالثة).

2- سفلتة وأرصفة وإنارة (المرحلة الثالثة).

3- مباني بلدية ومرافق عامة (المرحلة الثالثة).

4- أنسنة المدن؛ إنشاء حدائق مدينة أنبوان (المرحلة الثانية).

5- إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية (المرحلة الثانية).

6- شراء سيارات وآليات ومعدات وأجهزة السيارات.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:00 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:31 AM

بلدية أنبوان تفتح مظاريف مشاريع بلدية جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
434

قامت بلدية مدينة أنبوان بفتح مظاريف وعطاءات لعدد من المشاريع التابعة للبلدية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وسوف يتمّ تفريغ العطاءات لعدد من الشركات والمؤسسات تمهيداً لعرضها على لجنة فحص العروض؛ وذلك لترسيتها على العطاءات المناسبة، ومن ثم توقيع عقودها ليتم تنفيذها كلاً على حسب شروط ومدة العقد المبرم لها، وذلك بحضور رئيس بلدية مدينة أنبوان طلال فهد الشمري، ورئيس لجنة فتح المظاريف فهد طايع الرشيدي،

وأعضاء اللجنة: حسام ناصر الرشيدي، ومحمد حمدي الرشيدي، وخلف فارس العنزي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية زايد عاتي بن عدله أن المشاريع قد تمثلت بالآتي:

1- تطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة (المرحلة الثالثة).

2- سفلتة وأرصفة وإنارة (المرحلة الثالثة).

3- مباني بلدية ومرافق عامة (المرحلة الثالثة).

4- أنسنة المدن؛ إنشاء حدائق مدينة أنبوان (المرحلة الثانية).

5- إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية (المرحلة الثانية).

6- شراء سيارات وآليات ومعدات وأجهزة السيارات.

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