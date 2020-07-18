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المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

الطلبة تدربوا على مدار 5 سنوات وتلقوا 3 آلاف ساعة تدريبية

حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، ثلاث جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجه عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز ثلاثة من طلبة "موهبة"، هم: الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزية.

وبهذا الإنجاز؛ رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.

وقال بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال للموهبة والإبداع "موهبة": تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد.

وأضاف: بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية.

يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.

ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.

وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.

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المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020
سبق

حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، ثلاث جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجه عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز ثلاثة من طلبة "موهبة"، هم: الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزية.

وبهذا الإنجاز؛ رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.

وقال بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال للموهبة والإبداع "موهبة": تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد.

وأضاف: بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية.

يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.

ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.

وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:51 PM

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

الطلبة تدربوا على مدار 5 سنوات وتلقوا 3 آلاف ساعة تدريبية

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عبدالله الراجحي - جدة
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حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، ثلاث جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجه عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز ثلاثة من طلبة "موهبة"، هم: الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزية.

وبهذا الإنجاز؛ رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.

وقال بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال للموهبة والإبداع "موهبة": تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد.

وأضاف: بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية.

يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.

ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.

وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.

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