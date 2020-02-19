بالفيديو.. "العرفج": أتمنى فرض رسوم على مستخدمي الواتساب الذين ينشرون الهلع

أوضح أن مفهوم "الذوق العام" هو إعادة سلوك الناس إلى الطريق الأصوب

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن تفرض الجهات المختصة رسومًا على مستخدمي الواتساب من المتقاعدين الذين ينشرون الأخبار السلبية بين الناس، مؤكدًا أن رسائل ‫الواتساب أصبحت وسيلة لإصابة الناس بالهلع.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن مفهوم "الذوق العام" هو إعادة سلوك الناس إلى الطريق الأصوب، مشيرًا إلى أن هناك أشياء لم يكن الناس يدركون أنها خطأ، وصار النظام يعاقِب عليها بالقانون.

وفي فقرة "مزاين الكتب" روى أستاذ الأدب والنقد د. "حسن الفيفي" قصة الدلالات الرمزية في قصة ‫مزرعة الحيوان للروائي الأمريكي ‫"جورج أورويل".

وفي سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن إدارة العواطف والمشاعر مهملة، رغم أن نصف أمراض الناس سببها العواطف والمشاعر، متسائلاً: "لماذا ننتظر لحظة الموت لأجل أن نبيِّن غلا أحد؟!".