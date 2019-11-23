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تقديم أولى محاضرات "أمن وأمان" للنساء في الرياض.. مساء اليوم

الملتقى يستهدف أكثر من 10 آلاف امرأة عبر نخبة من الداعيات

تنطلق، اليوم، أولى محاضرات الملتقى العلمي النسائي "أمن وأمان"، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويتضمن سلسلة من المحاضرات لنخبة من الداعيات في مختلف جوامع العاصمة.

يأتي ذلك ضمن إطار برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف الملتقى أكثر من عشرة آلاف امرأة في جوامع ودور التحفيظ بمدينة الرياض، حيث يستهل بمحاضرة تلقيها الداعية هيفاء الرشيد بعد مغرب اليوم بعنوان "الوسطية أمن وأمان"، وذلك في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بوسط مدينة الرياض، ثم تتواصل بقية المحاضرات تباعاً حتى اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر في عدد من جوامع العاصمة.

ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء، والعناية بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع والتأكيد على حمايتها من الأفكار المنحرفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقديم أولى محاضرات "أمن وأمان" للنساء في الرياض.. مساء اليوم
سبق

تنطلق، اليوم، أولى محاضرات الملتقى العلمي النسائي "أمن وأمان"، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويتضمن سلسلة من المحاضرات لنخبة من الداعيات في مختلف جوامع العاصمة.

يأتي ذلك ضمن إطار برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف الملتقى أكثر من عشرة آلاف امرأة في جوامع ودور التحفيظ بمدينة الرياض، حيث يستهل بمحاضرة تلقيها الداعية هيفاء الرشيد بعد مغرب اليوم بعنوان "الوسطية أمن وأمان"، وذلك في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بوسط مدينة الرياض، ثم تتواصل بقية المحاضرات تباعاً حتى اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر في عدد من جوامع العاصمة.

ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء، والعناية بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع والتأكيد على حمايتها من الأفكار المنحرفة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:31 PM

تقديم أولى محاضرات "أمن وأمان" للنساء في الرياض.. مساء اليوم

الملتقى يستهدف أكثر من 10 آلاف امرأة عبر نخبة من الداعيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، اليوم، أولى محاضرات الملتقى العلمي النسائي "أمن وأمان"، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويتضمن سلسلة من المحاضرات لنخبة من الداعيات في مختلف جوامع العاصمة.

يأتي ذلك ضمن إطار برامج الوزارة في مجال الأمن الفكري التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف الملتقى أكثر من عشرة آلاف امرأة في جوامع ودور التحفيظ بمدينة الرياض، حيث يستهل بمحاضرة تلقيها الداعية هيفاء الرشيد بعد مغرب اليوم بعنوان "الوسطية أمن وأمان"، وذلك في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بوسط مدينة الرياض، ثم تتواصل بقية المحاضرات تباعاً حتى اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر في عدد من جوامع العاصمة.

ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء، والعناية بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع والتأكيد على حمايتها من الأفكار المنحرفة.

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