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في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من "كورونا"

ألزمت العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة.

وطبقت إدارة المسالخ الإجراءات الاحترازية، ووزّعت عدداً من المُعقمات في المسالخ، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الفيروس،‫ إضافة إلى إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ لضمان سلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من "كورونا"
سبق

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة.

وطبقت إدارة المسالخ الإجراءات الاحترازية، ووزّعت عدداً من المُعقمات في المسالخ، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الفيروس،‫ إضافة إلى إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ لضمان سلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
02:47 PM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:12 PM

في المسالخ.. إجراءات وقائية تتخذها أمانة مكة للوقاية من "كورونا"

ألزمت العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
517

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة.

وطبقت إدارة المسالخ الإجراءات الاحترازية، ووزّعت عدداً من المُعقمات في المسالخ، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الفيروس،‫ إضافة إلى إلزام العمالة الذين يعملون بصالات الذبح بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري؛ لضمان سلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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