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رئيس الاتحاد الآسيوي: "الزعيم" استحق اللقب

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، الهلال السعودي بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد أن الفريق السعودي نجح في التتويج عن جدارة واستحقاق بفضل عروضه الفنية القوية وإرادته الصلبة وعزيمة نجومه في مختلف مراحل المنافسة .

وأشار آل خليفة إلى أن الهلال تمكن من فرض إيقاعه بفضل المستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية بصفة خاصة، من خلال الأداء الواثق الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته في أن تتويج الهلال باللقب الآسيوي سيشكل دافعًا قويًا للمشاركة الفعالة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيًا كل التوفيق لفريقي الهلال السعودي والسد القطري في تمثيل الكرة الآسيوية خير تمثيل في المحفل العالمي المنتظر.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال بطولة دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد الآسيوي: "الزعيم" استحق اللقب
سبق

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، الهلال السعودي بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد أن الفريق السعودي نجح في التتويج عن جدارة واستحقاق بفضل عروضه الفنية القوية وإرادته الصلبة وعزيمة نجومه في مختلف مراحل المنافسة .

وأشار آل خليفة إلى أن الهلال تمكن من فرض إيقاعه بفضل المستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية بصفة خاصة، من خلال الأداء الواثق الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته في أن تتويج الهلال باللقب الآسيوي سيشكل دافعًا قويًا للمشاركة الفعالة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيًا كل التوفيق لفريقي الهلال السعودي والسد القطري في تمثيل الكرة الآسيوية خير تمثيل في المحفل العالمي المنتظر.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:28 PM

رئيس الاتحاد الآسيوي: "الزعيم" استحق اللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، الهلال السعودي بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد أن الفريق السعودي نجح في التتويج عن جدارة واستحقاق بفضل عروضه الفنية القوية وإرادته الصلبة وعزيمة نجومه في مختلف مراحل المنافسة .

وأشار آل خليفة إلى أن الهلال تمكن من فرض إيقاعه بفضل المستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية بصفة خاصة، من خلال الأداء الواثق الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته في أن تتويج الهلال باللقب الآسيوي سيشكل دافعًا قويًا للمشاركة الفعالة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيًا كل التوفيق لفريقي الهلال السعودي والسد القطري في تمثيل الكرة الآسيوية خير تمثيل في المحفل العالمي المنتظر.

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